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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kadınları taciz eden şahıs önce kameraya ardından polise yakalandı

Kadınları taciz eden şahıs önce kameraya ardından polise yakalandı

emniyet önünden detay

Yağmurlu Mağdur Kadın Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Saldırı 

-zanlının emniyetten çıkarılışından detay

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale’de, 5 kadını elle taciz ettiği öne sürülen ‘cinsel saldırı’ şüphelisi gözaltına alındı. İfadesi alınan zanlı adliyeye sevk edildi. Olay, geçtiğimiz gün Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi Yahya Çavuş Sokak ile Mehmet Çavuş Sokak üzerinde meydana geldi. Mavi bir yağmurluk giyen ve kapüşonuyla yüzünü gizlemeye çalışan şüpheli H.E.’nin saat 17.30 sıralarında 5 farklı kadını elle taciz ettiği öne sürüldü. Mağdur kadınlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kadınların şikayeti üzerine bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Mobese ve güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, H.E. isimli zanlının kimliği belirledi. 5 kadını elle taciz ettiği öne sürülen H.E., mağdur kadınlar tarafından da teşhis edildi. Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusu tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi. (UYC-ÖK-Y)
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