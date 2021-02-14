Kadınlardan eşlerine özel Sevgililer Günü pastası

-Kadınların pasta yaparken detayları

-Kursiyerler ile röportaj

-Eğitmen Öznur taş ile röportaj

-Kadınlar pasta hazırlık çalışma detay



( ADANA )- Adana'da pasta kursuna katılan kadınlar, eşleri için 14 Şubat Sevgililer Gününe özel pastalar yaptı ADANA



- Adana'nın Kozan ilçesinde belediyenin sosyal yaşam merkezinde pasta kursiyerleri 14 Şubat Sevgililer Gününe özel pastalar yaptı. Kozan Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezindeki pasta kursuna katılan kadınlar 14 Şubat Sevgililer günü nedeniyle eşleri için pasta tasarımları yaptı. Kırmızı ile süslenen pastalar için kadınlar yoğun mesai harcadı. Kursiyerlerden Nazife Yavuz, sevgilerini ortaya koyarak pasta hazırladıklarını belirterek, "Yaklaşık 2 aydır kursa katılıyorum. Çok güzel şeyler öğreniyoruz. Biraz yorucu olsa da çok güzel oldu” dedi.

Mehtap Yılmaz ise kırmızının sevginin rengi olduğunu ifade ederek, eşine pasta hazırladığını ve kursta bir çok yeni pasta kurabiye yapmayı öğrendiğini kaydetti.

Eğitmen Öznur Taş'da, 14 Şubat Sevgililer Günü için kadınların eşlerine özel pasta tasarımları yaptıklarını belirterek, "Yorucu oldu ama keyifliydi. Kadınlarımızın her biri sevgisini el emekleri pastalara yansıttı” diye konuştu.





loading...