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Kadın seyir halindeki otobüsten böyle düştü
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26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kadın seyir halindeki otobüsten böyle düştü

Kadın seyir halindeki otobüsten böyle düştü

kadının düşme anı güvenlik kamerası

İlk Müdahale Güvenlik Kamerası Çalışan Kadın Sağlık Ekipleri Yaralı Kadın 

-olay yerinden görüntü
-detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Küçükçekmece’de, kapısı açık seyir halindeki otobüsten inmeye çalışan kadın yola düştü. Yaralanarak hastaneye kaldırılan kadın şikayetçi oldu. O anlar kameralara yansıdı. Olay, geçtiğimiz Salı günü Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Zeytinburnu arasında sefer yapan 89A numaralı İETT otobüsünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Zeytinburnu yönüne giden E.A idaresindeki 89A numaralı otobüs durağa yaklaştığı sırada kapısını açtı. Bu sırada durakta inecek olan Ş.A, isimli kadın ise kapıyı yaklaştı. Otobüs kasisten geçtiği sırada kadın birden inmeye çalıştı. Dengesini kaybeden kadın, yola düştü. Kadının düştüğünü fark eden sürücü dururken, otobüstekiler kadının yardımına koştu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı kadın Ş.A.’yı hastaneye kaldırırken, sürücü E.A, ise Küçükçekmece Polis Karakoluna götürüldü. Hayati tehlikesi olmayan kadın tedavisinin ardından sürücüden şikayetçi olurken, otobüs sürücüsü ise ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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