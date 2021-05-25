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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Kadıköy’deki tekel bayide 4 saatte 70 bin liralık vurgun

Kadıköy’deki tekel bayide 4 saatte 70 bin liralık vurgun

Güvenlik kamerası

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Sigara Hırsız 

-Cam kırıkları
-İş yerinden detay
-İş yeri sahibi ile röp.

( İSTANBUL - ÖZEL)- Kadıköy’de güvenlik kamerasını söken hırsızlardan 70 bin liralık vurgun İSTANBUL

- Kadıköy’de bir tekel bayinin camını kırarak içeri giren şüpheliler toplamda 70 lira değerindeki ürünleri çalarak ortadan kayboldu. Arkasında iz bırakmak istemeyen şüpheli şahıslar güvenlik kamerasını da yerinden söktü. Yaşanan hırsızlık olayında şüphelilerin araçla giriş ve çıkış yaptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz gün Kadıköy’de bulunan bir tekel bayinde akşam 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte bir araç ile sokağa giriş yapan şüpheli şahıslar yol üzerinde bulunan tekel bayinin camını kırarak içeri giriş yaptı. Dükkan içerisinde bulunan ve toplamda 70 bin lira değerindeki sigara ve alkolleri çalan şüpheliler, yaklaşık 4 saat durdukları dükkan içerisinden çaldıkları ürünleri de alarak geldikleri araçla hızla olay yerinden uzaklaştı. Öte yandan arkasından delil bırakmak istemeyen şüpheli şahıslar dükkana ait güvenlik kamerasını da yerinden sökerek beraberinde götürdü. “70 bin liralık zararım var” Yaşanan olay sonrası konuşan işletme sahibi Rıza Gökçe, “Dükkanın yan tarafından bulunan camı kırarak içeri girmişler. Şu pandemi döneminde yaklaşık 70 bin liralık zarara uğrattılar. 4 saat boyunca dükkan içerisinde kalmışlar. Giderken kamera kayıtlarını geride bırakmamak içinde güvenlik kamerasını da söküp götürmüşler. 4 saat içerisinde dükkanı resmen boşaltmışlar. Mağdur olduk. Umarın kısa sürede yakalanırlar” diye konuştu.
(ASK-
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