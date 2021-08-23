Kadıköy’de sollama yaparken öndeki araca böyle çarptı

-Kazaya karışan araçlar

-Vatandaş ile röportaj

-Aracın çekilmesi

-Detay



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Kadıköy’de lüks otomobiliyle seyir halinde olan sürücü önündeki aracı sollayacağı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek cadde üzerindeki park halinde olan bir başka araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan lüks araç kaldırımda duran 1 kişiye çarptı. Meydana gelen feci kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 14.30 sıralarında Kadıköy Kızıltoprak Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 FR 3987 Porsche marka araç sürücüsü aracıyla hareket halinde olduğu sırada, önünde seyir halinde olan otomobili sollarken direksiyon hakimiyetini kaybederek cadde üzerinde park halinde olan araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan lüks otomobil o esnada bir dükkan önünde molaya çıkan Dilara Karadeniz isimli genç kadına çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleri ise olayda yaralanan araç sürücüsü ve genç kadını hastaneye kaldırdı. Öte yandan meydana gelen kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Meydana gelen kaza esnasında olay yerinde bulunan çevre esnafından Mustafa Akkirmanlı , “O esnada ben dükkanda çalışıyordum. Bir gürültü duydum. Gürültünün ardından dükkanın içerisine otomobil parçaları girmeye başladı.

Direk dışarıya fırladık. Dışarı çıktığımızda iş arkadaşımızın yerde yattığını gördüm. Bir anda şoka girdik. Öğrendiğimiz kadarıyla sürücü önce park halinde olan araca vuruyor ardından çalışanımıza çarpıyor. Arkadaşımız şu an hastanede. Sağlık durumuna ilişkin tam bir bilgimiz yok. Araç sürücüsü de şoka girmişti. O da hastaneye kaldırıldı.” diye konuştu.

(ASK-

