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11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kadıköy’de park halindeki kamyonetten karot makinesinin çalınması kamerada

Kadıköy’de park halindeki kamyonetten karot makinesinin çalınması kamerada

Güvenlik kamerası

Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız İnşaat İşçileri Trol 

-Detay

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Kadıköy'de park halindeki kamyonette bulunan Karot makinası, güpegündüz sokak ortasında yoldan geçen bir şahıs tarafından saniyeler içerisinde çalındı. Yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Feneryolu Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yol üzerinde inşaat işçilerine ait olduğu belirtilen piyasa değeri 10 bin lira olan karot makinası yoldan geçen bir şahıs tarafından güpegündüz sokak ortasında çalındı. Yaşanan hırsızlık ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay güvenlik kamerasında Görüntülerde Karot makinasının çevresinde dolaşmaya başlayan şahsın önce etrafı kontrol ettiği görülüyor. Sokağın o esnada boş olmasından faydalanan şahıs makinayı alarak yaya bir şekilde hızla olay yerinden uzaklaşıyor. (AZ-
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