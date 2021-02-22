Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kadıköy'de doktoru dolandıran sahte teknik servisçiler kamerada

Kadıköy'de doktoru dolandıran sahte teknik servisçiler kamerada

Güvenlik kamerası

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Buzdolabı Güvenlik Kamerası Suç Duyurusu Avcılık Takipsizlik Kararı 


- Kadıköy'de sahte teknik servis tamircisi kılığına girerek yüzlerce vatandaşı dolandıran şahısların görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Kadıköy’de Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç Dr. Erdoğan Dadaş, evindeki buzdolabının bozulması üzerine internet üzerinden bulduğu teknik servis ile iletişime geçmiş ve teknik servis elemanı olduğunu iddia ederek evine gelen şahıslara tamir bedeli olarak 2 bin 400 lira ödeme yapmıştı. Sahte servisçilerin evden ayrılması üzerine buzdolabının çalışmadığını farkeden Dadaş, eve gelen şahısları aramış olmasına rağmen geri dönüş alamayınca dolandırıldığını anlamıştı. Doç Dr. Erdoğan Dadaş dolandırıldığını anlaması üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunmuş. Konuyla ilgili savcılık tarafından takipsizlik kararı verilmişti. Dolandırıcıların o anları kamerada Dadaş’ı teknik servis elemanı olduklarını iddia ederek dolandıran şahısların daha öncesinde de çok sayıda kişiyi aynı yöntemle dolandırdığı ortaya çıktı. Şüphelilerin binalara giriş ve çıkış anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde belirledikleri adrese gelen şüphelilerin ellerinde tadilat çantası olduğu ve rahat tavırlar sergiledikleri görülüyor. (ASK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
İlginç Buzdolabı Çizimleriİlginç Buzdolabı Çizimleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı