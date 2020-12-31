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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Jandarmadan yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Jandarmadan yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Operasyon görüntüleri

Jandarma Sahte İçki Alkollü İçki Yılbaşı Sahte İçki Operasyonu 

-El konulan sahte içkiler

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da jandarma ekipleri, yılbaşında alkollü içki tüketimine yönelik piyasada oluşacak talebi fırsata çevirmek isteyenlere darbe vurdu. Gemlik, İnegöl ve Orhangazi asayiş timleri 4 farklı adrese operasyon düzenledi.
Gemlik Kumla Mahallesinde yapılan operasyonda R.P. ve H.C.A.’nın evlerinde yapılan aramalarda, 31 adet 5 litrelik etil alkol, 23 adet 1 litrelik etil alkol, 5 adet 0,5 litre hazır içki, 15 adet anason aroması, 300 adet anason kiti ve 1 adet huni ele geçirildi. İnegöl Şehitler Mahallesinde R.Ç.’ye ait ikamette yapılan aramalarda 4 adet 70 litrelik cam fıçı, 1 adet 50 litrelik cam fıçı, 9 adet 19 litrelik pet şişe, 4 adet 5 litrelik pet şişe, 50 adet çeşitli boylarda çam şişe, 1 adet damıtma aparatı ve 1 adet alkol ölçüm cihazı ele geçirildi. Orhangazi ilçesinin Camiikebir Mahallesinde ise A.A.’ya ait ikamette 16 litre sahte içki ele geçirildi. Yapılan operasyonlar doğrultusunda ele geçirilen sahte içkilere el koyulurken, şahıslar hakkında adlî soruşturma başlatıldı. (AK-MŞ)
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