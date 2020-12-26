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26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Jandarmadan sahte içki operasyonu

Jandarmadan sahte içki operasyonu

Jandarma operasyon

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Jandarma Sahte İçki Yılbaşı Bandrol Sahte İçki Operasyonu 


- İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yılbaşı öncesi Bayrampaşa ve Maltepe’deki iki farklı adrese eş zamanlı sahte içki operasyonu düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda bin 285 adet sahte içki kiti ele geçirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; Bayrampaşa ve Maltepe ilçelerinde faaliyet gösteren işletmelerden ve depolardan piyasaya sahte içki sürüldüğü bilgisi alındı. İnceleme başlatan Jandarma ekiplerince sahte içkilerin satışa hazırlandığı adresler belirlendi. Operasyon için düğmeye basan jandarma, Bayrampaşa ve Maltepe’de belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.
İşletmelerin satış gerçekleştirdikleri kısımlarında ve depolarında yapılan aramalarda, paketlenmiş ve dağıtıma hazır vaziyette, 2,5 ton etil alkol ile sahte içkiye dönüştürmek için kullanılan toplam bin 285 adet içki kiti ele geçirildi. Gözaltına alınan Ş.K. ve E.P. "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet etmek" suçundan adliyeye sevk edildi. Jandarma Uyarıyor Vatandaşlara sahte içki konusunda uyarılarda bulunan Jandarma yetkilileri; sahte içkinin görme kaybı başta olmak üzere birçok sağlık sorununa hatta can kaybına yol açabileceği, içki şişelerinin üzerinde bulunan akıllı bandrollerin detaylı bir şekilde incelenerek bandrolü olmayan veya açılmış ürünlerin satın alınmamasını, şüphelendikleri herhangi bir durumda kolluk kuvvetlerine veya “174” Alo Gıda İhbar Hattına ulaşmaları gerektiği ifade edildi.
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