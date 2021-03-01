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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Jandarma ve polisten havadan kısıtlama denetimi

Jandarma ve polisten havadan kısıtlama denetimi

Jandarmanın havadan drone ile denetimi

Yoğun Mesai Polis Hafta Sonu Jandarma Karahisar 

-Polis denetiminden görüntü
-Denetim yapılan köylerden drone fotoğrafları

( AFYON KARAHİSAR) - AFYON KARAHİSAR

- Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar’da da geçtiğimiz hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Dinar ilçesinde jandarma havadan drone ile polis ise oluşturduğu denetim noktalarında kısıtlamanın sorunsuz uygulanması için yoğun mesai harcadı. Dinar ilçesinde polis ve jandarma ekipleri kısıtlama kapsamında bir dizi denetim gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri Afyonkarahisar-Antalya karayolunda, polis ise ilçe merkezinde yaya ve sürücülere yönelik denetim yaptı. Ekipler kontrollerinde kısıtlama saatinde dışarıya çıkanların izin belgelerinin olup olmadığını kontrol ederken, izin belgeleri olmayanlar hakkında ise yasal işlem yaptılar. Jandarma ekipleri ayrıca korona virüs vakaların arttığı köylerde de drone ile denetim yaparak vatandaşların zaruri haller dışında sokağa çıkmalarına izin vermedi. (GC-GC)
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