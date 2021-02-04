Jandarma faciayı önledi... O anlar kamerada

-Jandarmanın araca yürümesi

-Araca bindirip durdurması



( ADANA ) - Adana'da el freni çekilmeden park edilen kamyonet yokuş aşağı kaydı, jandarma olası bir facianın önüne geçti ADANA



- Adana'nın Ceyhan ilçesinde park edildikten sonra yokuş aşağı hareket eden kamyonet, bölgedeki jandarma personeli tarafından durdurularak can ve mal kaybının önüne geçildi. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığında görevli jandarma ekibi devriye faaliyeti esnasında bir vatandaşın kamyonetini el frenini çekmeden inmesi nedeniyle aracın hareket ettiğini fark etti. Kontrolsüz bir şekilde hareket eden araca binip durduran jandarma personeli olası can ve mal kaybını önledi. Aracın yokuş aşağı gitmesi ve jandarmanın araca binip durdurması çevredeki bir iş yeninin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.



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