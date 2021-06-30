İZMİR - Refüjü aşarak otomobille çarpışan iş makinesinin sürücüsü tutuklandı
- İş makinesinin devrilen ağacı kaldırmak için karşı şeride geçmesi - Otomobilin iş makinesi ile çarpışması - Otomobille çarpışan iş makinesi ile çarpıştığı kazanın arşiv görüntüsü İzmir 'de refüjü aşarak otomobille çarpışan iş makinesinin sürücüsü tutuklandı - Kaza anını bir iş yerinin güvenlik kamerası kaydettiİZMİR (AA) - İzmir 'in Kemalpaşa ilçesinde 26 Haziran'da iş makinesiyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kazayla ilgili gözaltına alınan iş makinesi sürücüsü tutuklandı. İzmir - Ankara kara yolu Uncubaşı mevkisinde A.G. yönetimindeki iş makinesiyle Ülkü Yaşurgan'ın (81) kullandığı 45 SY 034 plakalı otomobilin çarpıştığı kazayla ilgili soruşturmada, kazayı yol kenarındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasının kaydettiği belirlendi.Görüntülerde iş makinesinin refüjdeki yeşil alanın üzerine çıkarak karşı şeride geçtiği, bu sırada karşı şeritte seyreden Ülkü Yaşurgan'ın kullandığı otomobilin iş makinesine çarptığı görülüyor.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan sürücü A.G, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.26 Haziran'daki kazada otomobil sürücüsü olay yerinde ölmüş, eşi Asuman Aysu Yaşurgan (78) hastaneye kaldırılmıştı.
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