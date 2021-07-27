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İZMİR - Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
İZMİR - Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İZMİR - Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

- Kaza anı güvenlik kamerasıOtomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Olay anı güvenlik kamerasına yansıdıİZMİR (AA) - İzmir 'in Urla ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre Engin Altınküp, 35 AYD 725 plakalı motosikleti ile 25 Temmuz'da, Urla Devlet Hastanesi yönünden Ahmet Besim Uyal Caddesi'ne girdiği sırada Serdar S. idaresindeki 20 DU 513 plakalı otomobille karşı karşıya kaldı.Altınküp, dengesini yitirerek motosikleti devirdi. Sürücünün yanı sıra motosiklette bulunan eşi Ebru (40) ve oğlu Sarp Eren Altınküp (4) de yola savruldu. Serdar S. yönetimindeki otomobil, yere düşen Engin Altınküp'e çarptı. Düşmenin etkisiyle Ebru ve Sarp Eren Altınküp de yaralandı.Ambulansla Urla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.Sürücü Altınküp, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.Eşinin tedavisinin sürdüğü, çocuğun ise taburcu edildiği öğrenildi.Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kamera Güvenlik Kamerası Gesi Motosiklet Sürücüsü 

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