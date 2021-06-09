İZMİR - Nefes borusuna yemek kaçan bebeği, iş yeri sahibi 'Heimlich manevrası'yla kurtardı
İZMİR - Nefes borusuna yemek kaçan bebeği, iş yeri sahibi "Heimlich manevrası"yla kurtardı - Olay anı güvenlik kamerasında - İş yerinden görüntüler - İş yeri sahibi Serhat Pirim ile röportaj İzmir 'de nefes borusuna yemek kaçan bebeği, iş yeri sahibi "Heimlich manevrası"yla kurtardıİZMİR (AA) - İzmir 'de pizzacıda ailesiyle yemek yerken nefes borusuna yemek kaçan 1,5 yaşındaki bebeği iş yeri sahibi kurtardı.Karabağlar ilçesi Şehit Pilot Volkan Koçyiğit Bulvarı'nda pizza salonuna bir aile yemek yerken 1,5 yaşındaki bebeğin nefes borusuna yemek kaçtı. Aniden fenalaşan çocuğun ailesi panikledi. Bunun üzerine işletme sahibi Serhat Pirim (35) çocuğa müdahale etti. Aldığı ilk yardım eğitimi nedeniyle Heimlich manevrasını (solunum yolunun yemek ya da yabancı bir cisimle tıkanması sonucu boğulmayı engellemek için kullanılan teknik) bilen Pirim, çocuğun nefes borusuna kaçan yemeği çıkarttı.Öte yandan olay anı iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde pizza yiyen bebeğin nefes borusunun tıkanması sonucu bir anda fenalaştığı, bebeğin annesinin büyük panik yaşadığı, işletme sahibi Pirim'in bebeği kucağına alarak hamle yaptığı anlar görünüyor. Ayrıca bebeğini kucağına alan annenin sağlık merkezine doğru gittiği anlar da yine iş yeri kamerası tarafından kaydedildi.İşletme sahibi Serhat Pirim, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailenin siparişlerini verdikten kısa bir süre sonra çocuğun nefes alamadığını fark ettiğini belirterek şunları kaydetti:"Önce izledim ne oluyor diye. Sonra çocuğun nefes alamadığını fark ettim, gözlerinin yavaş yavaş kaydığını gördüm. Hemen kucağıma alıp Heimlich manevrasını uyguladım. Daha önce kendi çocuğumun da başına gelmişti Oradan biliyorum. İlk yardımı yapmaya başladım iki hamlede yiyecek boğazından dışarı çıktı. Ardından dışarı çıkardım annesi çok panik halindeydi. Hemen yakındaki bir sağlık kuruluşuna gittik. Çok şükür sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik. Allah bize bağışladı. Çocuğu olan tüm ailelerin bu ilk yardım yöntemini öğrenmesinde fayda olduğunu düşünüyorum."
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