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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İZMİR - Mağaza önündeki tezgahtan televizyonun çalınması kameraya yansıdı

İZMİR - Mağaza önündeki tezgahtan televizyonun çalınması kameraya yansıdı

- Mağaza önündeki tezgahtan televizyonun çalınması - Şüphelinin mağaza önünden televizyon alma anı (güvenlik kamerası kaydı) İzmir 'de mağaza önündeki tezgahtan televizyonun çalınması kameraya yansıdıİZMİR (AA) - İzmir 'in Karabağlar ilçesinde, bir beyaz eşya mağazasının tezgahından televizyon çalan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.Alınan bilgiye göre, Eski İzmir Caddesindeki beyaz eşya mağazasının çalışanları, sokaktaki tezgaha koydukları bir televizyonun eksik olduğunu fark etti.Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen çalışanlar, televizyonun sokaktan geçen bir kadın tarafından götürüldüğünü belirledi.Polis, şikayet üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, mağaza önünden geçen bir kadının bir süre bekleyerek etrafı kontrol ettiği, daha sonra da kutu içindeki televizyonu alarak uzaklaşması yer alıyor.

Televizyon Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Beyaz Eşya 

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