İZMİR - İzmir depreminin 'dehşet' anları güvenlik kameralarına yansıdı
İZMİR - İzmir depreminin "dehşet" anları güvenlik kameralarına yansıdı - İzmir depreminin şiddetini gösteren güvenlik kamerası görüntüleri - Depremin şiddetiyle sallanan kamyonlar İzmir depreminin "dehşet" anları güvenlik kameralarına yansıdıİZMİR (AA) - İzmir 'de 30 Ekim'de meydana gelen deprem anında yaşananlar, Bayraklı ilçesindeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Bayraklı'da bir güvenlik kamerası, depremin vehametini gösteren anları kaydetti. Bölgedeki bir otoparkta park edilmiş durumdaki tırların, sarsıntıyla birlikte ürkütücü şekilde sallandığı görülen kayıtta, bir polis memurunun binadan çıkarak yola koşması ve trafiği durdurmaya çalışması dikkat çekiyor. İzmir 'deki depremde büyük çoğunluğu Bayraklı'da yıkılan binalarda olmak üzere 117 kişi yaşamını yitirmiş, 1032 kişi yaralanmıştı.
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