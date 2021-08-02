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İzmir'de pompalı tüfekli tabancalı kavga kamerada
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İzmir'de pompalı tüfekli tabancalı kavga kamerada

İzmir'de pompalı tüfekli tabancalı kavga kamerada

Kavgadan güvenlik kamerası görüntüleri

( İZMİR )-Alacak verecek kavgasında silahlar konuştu, 1'i ağır 3 kişi yaralandı İZMİR

Güvenlik Kamerası Alacak Verecek Meselesi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Pompalı Tüfek 


- İzmir'in Bornova ilçesinde aralarında alacak verecek meselesinin olduğu öğrenilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Pompalı tüfekli tabancalı kavga anları güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgiye göre olay saat 10.30 sıralarında Bornova ilçesi Zafer Mahallesi 4291 sokak ile Kemalpaşa Caddesi'nin kesişiminde bulunan kavşakta meydana geldi. İddiaya göre; aralarında alacak verecek meselesi olan Engin Ü. (38) ve Selçuk M. (37) ile Muzaffer G. Ve Zafer G. karşı karşıya geldi. İki grup arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüşürken, Muzaffer G. ve Zafer G., tabanca ve pompalı tüfekle ateş ederek Engin Ü., Selçuk M., ve yanlarında bulunan Sibel M.'yi yaralayıp olay yerinden otomobille kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi geldi. Yaralılardan Engin Ü., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Selçuk M. ve Sibel M. ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Engin Ü.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İki grup arasında dün akşam saatlerinde de bir kavga çıktığı öğrenilirken, olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şahısların şüphelilerin kullandığı otomobili birkaç sokak ileride terk edilmiş halde buldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı kavga anları çevrede bulunan güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
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