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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
İzmir’de marketteki silahlı soygun girişimi kamerada İzmir’de marketteki silahlı soygun girişimi kamerada

İzmir’de marketteki silahlı soygun girişimi kamerada İzmir’de marketteki silahlı soygun girişimi kamerada

-Olay yeri genel ve detay görüntüler

Soygun Soygun Girişimi Güvenlik Kamerası Silahlı Soygun Polis Ekipleri 

--İş yeri kamerası görüntüsü

( İZMİR ) İzmir’de marketteki silahlı soygun girişimi kamerada İZMİR

- İzmir’in Bornova ilçesinde bir marketler zincirindeki silahlı soygun girişimi güvenlik kameralarına yansırken, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Yener Caddesi üzerinde bulunan bir marketler zincirinde meydana geldi. İddiaya göre, marketin kapanış saatine yakın içeriye müşteri gibi giren şahıs, reyon bölümünde bulunan market çalışanına sigara almak istediğini söyledi.

Kasanın önünde ateş etti Kasaya yönelen market çalışanı N.C. (24), raftan aldığı sigarayı şahsa uzattığı esnada şüpheli şahıs yanında bulundurduğu silahı çıkarttı ve ateş etti. Açılan ateş sonucu mermi iş yerinin camına isabet ederken, çalışandan kasadaki paraları isteyen saldırgan, kasanın açılmaması üzerine ise koşar adımlarla marketten çıkarak kaçtı. Saldırgan şahıs her yerde aranıyor Saldırı anında içeride başka personellerin ve müşterilerinde olduğu öğrenilirken, ihbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis tarafından iş yeri güvenlik kameraları incelemeye alınırken, olay sonrası kaçan kimliği belirsiz saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Öte yandan, marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; yüzü maskeli ve kapüşonlu şahıs bir süre kasiyer ile konuştuktan sonra silahını çalışana doğrultuyor. Bu esnada kasiyerin yaşadığı korku dolu anlar ve şüphelinin silahını ateşledikten sonra bir an için kasaya doğru yönelmesi ve paraları istemesi görülüyor.
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