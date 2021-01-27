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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İzmir’de istinat duvarının çöküşü güvenlik kameralarında

İzmir’de istinat duvarının çöküşü güvenlik kameralarında

İstinat duvarının yıkılışını güvenlik kamerası görüntüsü

( İZMİR ) - İZMİR

Sağanak Yağış Kamera Güvenlik Kamerası İstinat Duvarı Toprak Kayması 


- İzmir’in Beydağ ilçesinde bir istinat duvarı yoğun yağış sonucu yaşanan toprak kayması nedeniyle yıkıldı. Duvarın yıkılma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İzmir'de dün gece saatlerinden başlayan ve gündüz saatlerine kadar süren sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ilçelerde ağaç devrilmesi, çatı uçması ve kısmi su basması gibi olaylar yaşanırken kent genelinde en fazla yağışı Beydağ ilçesi aldı. Metrekareye 51 kilogram yağış düşen Beydağ’da, ilçe merkezinde bulunan bir istinat duvarı toprak kayması sebebiyle yıkıldı. Duvarın yıkılma anları çevrede bulunan bir apartmanın güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. (SY-
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