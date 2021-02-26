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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
İzmir'de hurdacılar arasında bölge paylaşım kavgası kamerada

İzmir'de hurdacılar arasında bölge paylaşım kavgası kamerada

- Olay anı

Güvenlik Kamerası Gece Bekçisi Bıçaklı Yaralama Ağır Yaralı Sağlık Ekipleri 

-- Olay yerinden detay ve genel görüntü
-- Şüpheliyi yakalayan bekçinin açıklaması

( İZMİR )- İzmir'de hurdacıların kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı- Mesaiye giden gece bekçisi, bıçaklı yaralama şüphelisini etkisiz hale getirdi İZMİR

- İzmir'in Konak ilçesinde, hurda toplayıcısı olduğu öğrenilen iki kişinin kavgası kanlı bitti. Meydana gelen kavgada 1 kişi bıçaklanarak ağır yaralanırken, olayın şüphelisi, göreve gitmek için yoldan geçen bekçi tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildi.
Edinilen bilgiye göre olay saat 23.00 sıralarında Hurşidiye Mahallesi, Fevzipaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bölgede hurdacılık yapan Ali İhsan Y. (19) ile Hüseyin E. (34) arasında geçtiğimiz hafta bölge paylaşımı yüzünden tartışma çıktı. 1 hafta sonra aynı bölgede karşılaşan 2 kişi arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu esnada Ali İhsan Y., elindeki bıçakla Hüseyin E.'yi göğsünden bıçakladı ve talihsiz adam kanlar içerisinde yere yığıldı. Ali İhsan Y., olay yerinden kaçmaya çalıştığı esnada, mesaiye giden bir gece bekçisi, şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak etkisiz hale getirdi. Bekçi tarafından yakalanan Ali İhsan Y., emniyete teslim edilirken, ağır yaralandığı belirtilen Hüseyin E., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüseyin E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kendisine küfür edince bıçaklamış Öte yandan gözaltına alınan şüpheli Ali İhsan Y.'nin emniyette ifadesi alındı. Şüphelinin ifadesinde, Hüseyin E.'nin yaklaşık bir hafta önce önünü keserek kendisine "Buralarda hurda toplamayacaksın, seni buralarda görmeyeceğim" dediği, bugün de yine karşılaşınca yanına gelip kendisine küfür ettiğini, bunun üzerine sinirlenerek bıçakladığını söylediği öğrenildi. Olay güvenlik kamerasında Ayrıca meydana gelen olay bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde iki hurdacının kavga ettiği, bıçaklama anı ve bekçinin olayın olduğu yere doğru koştuğu anlar görüldü.
Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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