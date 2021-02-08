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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İzmir’de fırtına cami minaresinden beton parçalar koparttı

İzmir’de fırtına cami minaresinden beton parçalar koparttı

Caminin çevresinden detay görüntüler

Polis Kamera Güvenlik Kamerası Cami Minaresi Polis Ekipleri 

-İtfaiye ekiplerinin cami minaresine çıkıp parçaları alması
-Parçaların yere düşme anından yaşanan paniğin güvenlik kamerası görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’de, saatteki hızını artıran fırtına nedeniyle bir caminin minaresinden beton parçası koparak zemine düştü. Parçanın yere düşmesiyle yaşanan panik anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. İzmir’de etkili olan kuvvetli fırtına, hayatı olumsuz etkilemeye başladı.
Karabağlar ilçesi Bozyaka semtinde bulunan Zincirlikuyu Camisinin minaresi de fırtınadan nasibini aldı. Kuvvetli rüzgar sebebiyle minaredeki beton parçalar yere düştü. Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Minareden başka parça kopma ihtimaline karşı polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri ise sepetli merdiven yardımıyla minarenin balkonuna çıkarak kopan parçaları ve caminin hoparlörlerini topladı. Öte yandan, minareden kopan parçaların yere düşme anlarında yaşanan panik, caminin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı (SY-HG-
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