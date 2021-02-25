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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
İzmir'de benzin istasyonundaki pompalı tüfekli soygun kamerada

İzmir'de benzin istasyonundaki pompalı tüfekli soygun kamerada

Soyguna ait güvenlik kamerası görüntüsü

( İZMİR )- Benzinlikteki marketi soydular, ticari taksiyle kaçarken polise yakalandılar İZMİR

Güvenlik Kamerası Maskeli Soyguncu Benzin İstasyonu Polis Ekipleri Pompalı Tüfek 


- İzmir'in Menemen ilçesinde bir benzin istasyonuna girerek pompalı tüfek ile soygun yapan kişi ile ona yardım ettiği düşünülen bir çocuk, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Olayın ardından ticari taksi ile kaçmaya çalışan şüpheliler, polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Edinilen bilgiye göre olay bugün saat 16.40 sıralarında Mermerli Mahallesi, Çanakkale Asfaltı üzerinde bulunan bir benzin istasyonunun marketinde meydana geldi. İddiaya göre başında şapka olan ve yüzü maskeli bir kişi, elinde beze sararak gizlediği pompalı tüfek ile markete girdi. Market çalışanı ile baş başa kalan şüpheli, daha sonra beze sardığı pompalı tüfeği, çalışana doğrultarak kasadaki paraları istedi. Eli tüfekli soyguncu, daha sonra marketten 850 lira para ve 15 paket sigara çalarak ticari taksiye binerek kaçtı. Benzin istasyonu çalışanlarının olayı bildirmesi sonucu polis ekipleri harekete geçti. Kısa sürede enselendiler Olayın ardından derhal harekete geçen polis ekipleri, bildirilen plaka ve eşkallerden yola çıkarak ilçedeki giriş ve çıkışları tuttu. Şüphelilerin kaçmaya çalıştıkları ticari taksi, Asarlık trafik ışıklarında durdurularak, araç içerisindeki 2 kişi etkisiz hale getirildi.
Yapılan kimlik kontrollerinde gasp olayına karışan şüphelilerin A.Ö. (22) ve suça sürüklenen çocuk A.Ç. (16) oldukları belirlendi. Ayrıca şüphelilerin, bu benzinlikten sonra başka bir benzin istasyonunun marketini soymaya gittiklerini söyledikleri öne sürüldü. Pompalı tüfekli soygun güvenlik kamerasında Öte yandan benzin istasyonunun marketindeki soygun anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde kırmızı ceketli, şapkalı ve yüzü maskeli soyguncunun elinde beze sararak gizlediği pompalı tüfekle markete girdiği, burada market çalışanı ile konuştuğu ve daha sonra tüfeği kendisine doğrultarak kasadaki paraları istediği görüldü.
Görüntülerde, market çalışanının kasadaki paraları çıkardığı an da yer aldı. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, işlemlerin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AÇ-
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