-Kaynak: Xinhua



( ROMA ) - İtalya’da son 24 saatte Covid-19 kaynaklı 674 can kaybı ROMA



- İtalya Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 17 bin 992 yeni Covid-19 vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 1 milyon 921 bin 778'e ulaştığını açıkladı.

Son 24 saat içinde 674 kişinin daha salgın nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısı ise 67 bin 894'ye ulaştı. Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınından en kötü etkilenen ülkelerden İtalya'da Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 17 bin 992 yeni Covid-19 vakası tespit edildiğini duyurdu. Sağlık Bakanlığının bugün açıkladığı veriler ile birlikte salgının başlangıcından bu yana yeni tip korona virüse yakalanan kişi sayısı toplamda 1 milyon 921 bin 778'e ulaştı. Son 24 saat içinde 674 kişinin daha pandemi nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı sayısı da 67 bin 894'e ulaştı. Öte yandan İtalya Sağlık Bakanlığı, 22 bin 272 kişinin iyileştiğini ve toplam aktif Covid-19 hastası sayısının da 627 bin 798’e gerilediğini açıkladı.

Ülkede yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısında ise 3 haftadır görülen azalma eğiliminin devam ettiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, pandemiye ayırılan yoğun bakım yataklarının 36’sının daha boşaldığını ve ülke genelinde Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının 2 bin 819'a düştüğünü açıkladı.

Noel dönemi için özel kısıtlamalar geliyor İtalya'da bölgesel bazda uygulanan kısıtlamaların ardından yeni vaka sayısında kaydedilen azalma sonrasında pek çok bölgede risk seviyesi düşürülmüş ancak tedbirlerin gevşetilmesi ardından yaşanan kalabalıklar ve Noel alışverişi sırasında oluşan kuyruklar nedeniyle Noel bayramı döneminde yeni kısıtlamalar gündeme gelmişti. Sağlık Bakanı Roberto Speranza, bugün yaptığı açıklamada bulaşım endeksi RT'nin son bir hafta içinde 0,82'den 0,86'ya yükseldiği uyarısında bulunarak, ek kısıtlamaların zorunlu hale geldiğini duyurdu. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Noel bayramı ve yılbaşı döneminde alınacak ek tedbirlerin görüşüleceği Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yeni kısıtlamaları açıklaması bekleniyor. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre Conte hükümeti, daha önce açıklanan tedbirler kapsamında Noel bayramının kutlandığı 25 ve 26 Aralık tarihleri ile 1 Ocak'ta şehirlerarası ulaşım yasağı kısıtlamasını genişletecek. Üçüncü Covid-19 dalgasının önlenmesi amacıyla 24 Aralık'tan 6 Ocak'a kadar ulusal bazda karantina uygulaması da hükümetin gündeminde bulunuyor.



loading...