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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
İşyerinde bacağından vuruldu, elinde silahla hasmını kovaladı

İşyerinde bacağından vuruldu, elinde silahla hasmını kovaladı

Silahlı kavga öncesi (Güvenlik Kamerası)

Silahlı Kavga Akalan Güvenlik Kamerası Alacak Verecek Meselesi Polis Ekipleri 

-Silahlı kavga sonrası şahsın kaçması (Güvenlik Kamerası)
-Yaralı şahsın kendini vuranı kovalaması (Güvenlik Kamerası)
-Vatandaşların araya girmesi (Güvenlik Kamerası)
-Adliyeye sevk edilmesi

( İSTANBUL - ÖZEL)- Kısa sürede yakalanan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi- Yaşanan silahlı kavga sonrası güvenlik kameralarına yansıdı İSTANBUL

- Kağıthane’de aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen iki kişi arasındaki silahlı kavgada, bacağından vurulan bir kişi, elinde silahla kendisini vuran şahsı kovaladı. Olay yerinden kaçan şüpheli Kağıthane Asayiş Büro Amirliği tarafından kısa sürede yakalanırken, yaşananlar o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 28 Mayıs günü saat 21.15 sıralarında Kağıthane Sultan Selim Mahallesi Bozkır Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İ.B. (24) ile M.Ş. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından işyerine giren İ.B.’nin arkasından içeri giren M.Ş. yanında getirdiği tabancıyı eline alarak ateş etmeye başladı.
Bacağından vuruldu, elinde silahla hasmını kovaladı Yaşanan silahlı kavgada İ.B. yaralanırken, M.Ş. ise hemen işyerinden dışarıya çıkarak olay yerinden kaçtı. İşyerinde bacağından vurulan İ.B. yanında bulunan tabancayı eline alarak kaçan M.Ş.’yi kovaladı. İşyerinin dışına çıkan İ.B.’yi çevrede bulunan vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Kavgayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlatırken, yaralı İ.B. ise Kağıthane Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kısa sürede yakalanan şahıs tutuklandı Yaşanan olayın ardından Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevrede güvenlik kamerası incelemesi yaparak M.Ş.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından M.Ş. kısa sürede olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri yapılan M.Ş. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan silahlı kavganın öncesi ve sonrası güvenlik kameralarına yansıdı Kağıthane’de yaşanan silahlı kavga öncesi ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahısların bir işyeri önünde birbirlerini itip kalktıkları, daha sonra ise içeriye girdikleri ve ateş ederek bir şahsı yaraladıktan sonra kaçtığı, yaralı şahsında kendini vuran şahsın arkasından işyerinden yerinden çıktığı anlar görülüyor. (DCC- MB-
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