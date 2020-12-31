Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
İstiklal Caddesi yılbaşına saatler kala önceki yılları aratmadı

İstiklal Caddesi yılbaşına saatler kala önceki yılları aratmadı

İnsan kalabalığı

Yabancı Turist Yılbaşı Kalaba Alabalık 

-Polisin anonsu
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Yılbaşı öncesi kısıtlamaya saatler kala Taksim ve İstiklal Caddesi'ndeki yoğun kalabalık dikkat çekti. Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında bu akşam 21.00 ile pazartesi sabah 05.00 saatleri arasında kısıtlama uygulanacağı duyurulmuştu. Gün boyu Taksim ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk gözlendi. 4 günlük kısıtlamaya ve yılbaşına saatler kala Taksim ve İstiklal Caddesi'ne akın eden yerli ve yabancı turistler alanı adeta hınca hınç doldurdu. Cadde bu görüntüsüyle önceki yıllardaki yılbaşı kalabalığını aratmadı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İşte kare kare operasyon anı!İşte kare kare operasyon anı!
Hindi Pazarında Vahşet KameradaHindi Pazarında Vahşet Kamerada
Nostaljik Yılbaşı HediyeleriNostaljik Yılbaşı Hediyeleri
Komik ve Sevimli HayvanlarKomik ve Sevimli Hayvanlar
2014 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Sıralı Tam Liste2014 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Sıralı Tam Liste
Dünyanın 'En' leriDünyanın 'En' leri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı