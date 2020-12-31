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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı geçtiğimiz yılın aksine bu yılbaşında sessizliğe büründü

İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı geçtiğimiz yılın aksine bu yılbaşında sessizliğe büründü

İstiklal caddesinden görüntü

Polis A Haber Yılbaşı Polis Ekipleri Yeni Yıl 

-Taksimden görüntü
-Ekiplerden görüntü
-Drone detay
-Detaylar

( İSTANBUL -DRONE)- Boş kalan meydan ve cadde drone ile görüntülendi İSTANBUL

- Korona virüs tedbirleri kapsamında 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yılbaşı kutlamalarının uğrak noktası haline gelen Taksim ve İstiklal Caddesinde geçtiğimiz yılların aksine bu sene sessizlik hakim oldu. Boş kalan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinin sessiz hali drone ile görüntülendi. Geçtiğimiz yıllardaki yılbaşı kutlamalarının uğrak noktası haline gelen Taksim ve İstiklal Caddesi gibi İstanbul’un önemli bölgeleri, bu sene 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeni yılı sakin bir şekilde karşılıyor. Önceki yıllarda yapılan kutlamalar ve yoğunlukla haberlere konu olan İstiklal Caddesi ve Taksim Bölgesi, bu sene ise adeta sessizliğe büründü. Bölgede sadece her ihtimale karşı önlem alan polis ekiplerinin olduğu gözlendi. (MB-
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