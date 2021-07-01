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1 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
İstediği böreği alamayınca terör estirdi...Satırlı saldırı kamerada

İstediği böreği alamayınca terör estirdi...Satırlı saldırı kamerada

-güvenlik kamerası-

Terör Kamera Güvenlik Kamerası Genç Kadın Saldırı 

-Saldırı anı
-İş yeri sahibi ile röp.
-Fırın içerisinden detay görüntüler

( İZMİR )- İzmir’de fırında yaşanan satırlı saldırı korku dolu anlar yaşattı İZMİR

- İzmir’in Karabağlar ilçesinde iddiaya göre fırında istediği böreğin kalmadığını öğrenen müşteri, önce hakaretler etti, ardından evine gidip aldığı satır ile sağa sola saldırdı. Yaşanan korku dolu anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kayda alındı.Olay, Karabağlar ilçesi Çalıkuşu Mahallesi’nde bulunan bir fırında meydana geldi. İddiaya göre, dün öğle saatlerinde fırına gelen ve daimi müşteri olduğu öğrenilen şahıs, istediği böreğin kalmadığını öğrenince iş yeri çalışanı Özge G.’ye (20) hakaretler edip hızla fırından ayrıldı. Kısa bir süre sonra tekrar fırına gelen saldırgan, belinden çıkardığı satır ile Özge G.’ye tehditler savurup elindeki satırla önünde duran masaya ve masanın üzerindeki eşyalara vurdu. O esnada içeride bulunan müşteriler can havliyle iş yerinden dışarı çıkarken, fırın çalışanı genç kadın korku dolu anlar yaşadı. Yaşanan satırlı saldırı fırın içerisinde bulunan güvenlik kamerasınca anbean kayda alındı.“Evden bıçağı alıp geliyor ve saldırıyor”Devamlı müşterileri olan kişinin iş yerine gelerek börek istediğini, çalışanın ise börek kalmadığını söylemesi üzerine saldırıyı gerçekleştirdiğini söyleyen iş yeri sahibi Özgür Kaçmaz, “Gelen kişi börek istiyor. Çalışan arkadaşımızda börek olmadığını söyleyince müşterilerin içerisinde bağırmaya başlıyor. Kız arkadaşım da şahıs bağırmaya başlayınca onu dükkandan dışarı çıkarıyor ve bir şey vermiyor. Evi yakında olduğu için evden bıçağı alıp geliyor ve saldırıyor. Zorla birkaç parça ürün alıyor ve kaçıyor. Devamlı gelen müşterimiz, kendisini tanıyoruz. Herhalde rahatsız olduğu için böyle yapıyor” dedi.
İş yeri çalışanı Özge G.’nin saldırgandan şikayetçi olduğu ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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