İstanbul yeni yıla sessiz girdi

-Taksim meydanından detay

-İstiklal Caddesi havadan drone

-Diğer alanlardan detaylar



( İSTANBUL -DRONE-EK)- Daha önce yapılan havai fişek gösterileri yapılmadı İSTANBUL



- Tüm dünyada etkisini sürdüren corona virüsü sebebiyle alınan önlemler kapsamında Megakent İstanbul 2021 yılına sessiz girdi. Daha önce özellikle tarihi meydanlarda ve İstanbul Boğazı’nda yapılan kutlamalar yerini sessizliğe bıraktı. Megakent İstanbul saatler 00.01 göstermesi ile 2021 yılına girdi. Alınan önlemler kapsamında herhangi bir kutlama yapılmadı. Saat 21.00’da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte vatandaşlar yılbaşını evlerinde geçirdi. Daha önce özellikle tarihi meydanlarda ve İstanbul Boğazı’nda yapılan havai fişek kutlamaları yerini sessizliğe bıraktı. Yılbaşı kutlamalarının İstanbul'daki adresi İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı da bu yıl sessizliğe büründü. Korona virüs tedbirleri kapsamında 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla İstiklal Caddesi tamamen boşaldı. Her yılbaşında insan selinin yaşandığı ünlü cadde, bir anda ıssız kaldı. Polis ve zabıta ekipleri Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne turistlerin de girişine izin vermedi. Meydan ve çevresi yaya ulaşımına kapatılarak sıkı güvenlik önlemi alındı.



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