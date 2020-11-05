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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan belediye başkanlarıyla video konferanslı toplantı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan belediye başkanlarıyla video konferanslı toplantı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın paylaştığı video

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Sosyal Medya Belediye Başkanı Semt Pazarları Toplantı Konferans 


- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul’daki belediye başkanlarıyla video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 39 ilçe belediye başkanının katıldığı bir video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda korona virüse karşı alınacak tedbirler ve denetimler ele alındı. “Belediyelerimizin desteği ve denetimleri önemli” İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve 39 İlçe Belediye Başkanımız ile çok verimli bir toplantı yaptık. Belediyelerimizin desteği ve denetimleri önemli. Yeme/içme yerlerinde ve semt pazarlarında mesafe kuralına harfiyen uyulması için hep birlikte sahada olacağız” notuyla birlikte toplantıya ilişkin kısa bir video paylaştı.
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