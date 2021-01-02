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02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İstanbul’un en başarılı ilçe Belediye Başkanı Gökhan Yüksel

İstanbul’un en başarılı ilçe Belediye Başkanı Gökhan Yüksel

kreş görüntüsü

Sosyal Belediyecilik Belediye Başkanı Büyükşehir Belediyesi Sizce Yüz Yüze 

-başkanın ziyareti
-ilçedeki çalışmalar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Göreve geldiği günden bu yana yaşama geçirdiği projeler ve sunduğu hizmetler ile adından sıkça söz ettiren Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in başarısı, SONAR Araştırma şirketi tarafından yapılan son anket ile bir kez daha ortaya kondu. Daha önce farklı araştırma şirketlerinin yaptığı başarı anketlerinde de ilk sıralarda yerini alan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Sonar Araştırma şirketi tarafından yapılan 2020 yılının son anketinde ise yüzde 66.6 oy alarak İstanbul’un en başarılı ilçe belediye başkanı oldu. 1 Kasım - 27 Aralık 2020 tarihinde yapılan ankette katılanlara "Genel olarak düşündüğünüzde, İlçe Belediye Başkanınız sizce başarılı mıdır?” sorusu soruldu. 20 büyükşehir belediyesinin 7 tanesinde yüz yüze, 13'ünde ise telefonla yapılan ankette “İstanbul’un En Başarılı İlce Belediye Başkanları” sıralamasında Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel yüzde 66,6 ile en başarılı seçilirken, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat yüzde 65.8’lik oranla ikinci, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu yüzde 64.7’lik oranla üçüncü sırada yer aldı. “Büyük bir aşkla bağlı olduğumuz Kartal’ı canlandırmaya devam edeceğiz” Tüm dünyanın içinde bulunduğu pandemi surecine rağmen Kartal’da yapılan hizmetlerin komşuları tarafından takdirle karşılanmasının mutluluk verici olduğunu ifade eden Başkan Gökhan Yüksel, “Göreve geldiğimiz günden bu yana yaptığımız çalışmaların komsularımız tarafından takdir görmesi bizlerin moral ve motivasyonunu artıran çok önemli bir etken oldu. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de sahip olduğumuz sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarımızı sürdürecek, büyük bir aşkla bağlı olduğumuz Kartal’ı canlandırmaya devem edeceğiz” diye konuştu.

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