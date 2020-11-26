Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - Sultanbeyli'de organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

- Şüphelilerin güvenlik kamerası görüntüleri - Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesiİSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'de bir kişinin ölümle tehdit edilmesi ve iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin organize suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.İlçede esnaf olan E.B'nin ilişkisi bulunan Ö.T. ile ayrıldıktan sonra problemler yaşadığını, farklı numaralardan aranarak ölümle tehdit edildiğini ve iş yerinin kurşunlandığını bildirmesi üzerine Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.İş yerini kurşunlayan şüphelilerin para tahsil etmek için tekrar iş yerine geleceği bilgisini edinen polis ekipleri, olayın azmettiricisi olduğu iddia edillen kadın şüpheli Ö.T. ve parayı tahsil etmeye çalışan 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin aracında yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Çalışmalarını sürdüren polis, örgüt lideri olduğu değerlendirilen "dayı" lakaplı şüpheli Y. K'yı da yakalarken, yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca ve örgüt içi yazışmaların bulunduğu 9 cep telefonuna el koydu.Yaklaşık 75 güvenlik kamera görüntüsü inceleyen polis ekipleri, iş yerini örgüt lideri Y.K. ile M. İ'nin kurşunladığını tespit etti.Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" , "yağma" , "tehdit" ,"mala zarar verme" suçlarından tutuklandı.

Kamera Güvenlik Kamerası Suç Örgütü Cep Telefonu Polis Ekipleri 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement