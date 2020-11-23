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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Sosyal medya fenomeni Enes Batur Sungurtekin trafik kazası geçirdi

İSTANBUL - Sosyal medya fenomeni Enes Batur Sungurtekin trafik kazası geçirdi

- Sosyal medya fenomeni Enes Batur Sungurtekin trafik kazasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsüSosyal medya fenomeni Enes Batur Sungurtekin trafik kazası geçirdi - Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Sungurtekin'in geçirdiği kaza, güvenlik kamerasına da yansıdıİSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta kullandığı otomobille trafik kazası geçiren sosyal medya fenomeni Enes Batur Sungurtekin, hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Youtube kanalındaki videolarıyla fenomen haline gelen Enes Batur Sungurtekin'in kullandığı araç, Tepecik yolu Nispetiye Caddesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi üzerine orta refüjdeki ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak devrilen araçtaki Sungurtekin, olayı gören vatandaşların yardımıyla otomobilden çıktı. Sungurtekin, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Olay yeri çevresindeki güvenlik kamerasına da yansıyan kazada Sungurtekin'in kullandığı aracın orta refüjdeki bir ağaca çarptıktan sona savrularak devrilmesi ve çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkması yer alıyor.

Fenomen Sosyal Medya Trafik Kazası Güvenlik Kamerası Direksiyon 

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