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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
İSTANBUL - Şişli'de sigara dağıtım aracından hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

İSTANBUL - Şişli'de sigara dağıtım aracından hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

- Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü - Şüphelinin adliyeye sevk edilmesiŞişli'de sigara dağıtım aracından hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandıİSTANBUL (AA) - Şişli'de, dağıtım aracından 2 bin 378 paket sigara çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Haziran'da Kuştepe Mahallesi'nde sigara dağıtım işi yapan E.Ü'nün kullandığı araçtan 88 bin 352 lira değerinde 2 bin 378 paket sigara çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kullandığı aracı tespit etti.Aracında 2 ayrı sahte plaka kullandığı belirlenen şüpheli, yapılan çalışmanın ardından yakalandı. - Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdıGüvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin, park halindeki aracın yanında durduğu, kapısını zorlayarak açıp araç içindeki sigaraları aracına yükledikten sonra uzaklaştığı anlar yer alıyor.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli F.A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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