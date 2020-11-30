İSTANBUL - Sahte para operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı
- Operasyona ait güvenlik kamerası görüntüleri - Zanlıların adliyeye sevk edilmeleri İstanbul 'da sahte para operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı - Sultanbeyli'de bir benzin istasyonuna sahte 100 lira verilmesiyle başlayan operasyonda, yaklaşık 65 bin lira sahte para ele geçirildiİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
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