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30 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Sahte para operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

İSTANBUL - Sahte para operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

- Operasyona ait güvenlik kamerası görüntüleri - Zanlıların adliyeye sevk edilmeleri İstanbul 'da sahte para operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı - Sultanbeyli'de bir benzin istasyonuna sahte 100 lira verilmesiyle başlayan operasyonda, yaklaşık 65 bin lira sahte para ele geçirildiİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Kamera Güvenlik Kamerası Benzin İstasyonu Benzin 

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