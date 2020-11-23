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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - 'Pitbull' cinsi köpeğinden rahatsız olan kişiyi öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - 'Pitbull' cinsi köpeğinden rahatsız olan kişiyi öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - "Pitbull" cinsi köpeğinden rahatsız olan kişiyi öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı - Güvenlik kamerası görüntüleri - Zanlının emniyetten çıkışı"Pitbull" cinsi köpeğinden rahatsız olan kişiyi öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandıİSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de, bir çay ocağına yanında götürdüğü Pitbull cinsi köpeğinden rahatsız olan Hayrullah Zeki Kurumahmut'u tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Ferhat T. (25), 19 Kasım saat 20.30 sıralarında Soğanlı Mahallesi Hüdavendigar Caddesi'ndeki çay ocağına Pitbull cinsi köpeğiyle birlikte gitti. Çay ocağında oturan Hayrullah Zeki Kurumahmut (47) , köpekten rahatsız oldu. Ferhat T. ile Karamahmut arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından bulunduğu mekandan köpeğiyle ayrılan Ferhat T. bir süre sonra yanına tabancasını olarak olay yerine geldi. Şüpheli, Kurumahmut'u tabancayla yaralayıp olay yerinden kaçtı. Bağcılar Devlet Hastanesine kaldırılan Kurumahmut, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 20 Kasım'da şüpheli Ferhat T'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Soruşturma dosyasında yer alan güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelinin çay ocağına silahla gittiği ve olaydan sonra kaçarak uzaklaştığı anlar görülüyor.

Köpek Kamera Güvenlik Kamerası Çay Ocağı 

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