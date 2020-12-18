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18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
İstanbul merkezli 9 ilde sahte içki operasyonu kamerada

İstanbul merkezli 9 ilde sahte içki operasyonu kamerada

Polis operasyonu

Sahte İçki Akalan Kamera Yılbaşı Sahte İçki Operasyonu 

-Yapılan Aramalar
-Ele geçen sahte içkiler
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sahte içki üretimi ve dağıtımına ilişkin İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Yılbaşı öncesi gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Alınan bilgiye göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yılbaşı öncesi yurt genelinde sahte içki üretimi ve dağıtımına yönelik yeni bir çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında merdiven altı üretim yapıp satan kişilere yönelik İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Baskınlarda çok sayıda şüphelinin yakalandığı ve gözaltına alındığı bildirildi.

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