İstanbul merkezli 9 ilde sahte içki operasyonu: 51 şüpheli gözaltında

-İçki depolarına baskın anları

-Depolardaki sahte alkol bidonları

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Sahte içki üretimi ve dağıtımına ilişkin İstanbul merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda ara 63 şüpheliden 51’inin yakalandığı bildirildi.

Yılbaşı öncesi gerçekleştirilen operasyonda 6 ton civarında alkol ele geçirildiği belirtildi. Alınan bilgiye göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yılbaşı öncesi yurt genelinde sahte içki üretimi ve dağıtımı yapan bir şebekeyi tespit etti. Söz konusu şebeke tarafından üretilen yüklü miktar sahte alkollü içkiyi yılbaşı öncesi farklı illerde piyasaya sürmeye hazırlanıldığı istihbaratı üzerine harekete geçen polis, yürütülen soruşturma kapsamında merdiven altı üretim yapıp satan şebekeye yönelik İstanbul merkezli Kocaeli, Muğla, Bilecik, Giresun, Mersin, Niğde, Samsun ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Baskınlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 63 kişiden 51'i yakalandı. Baskın yapılan depolardaki aramalarda metil alkolün damıtılmasıyla elde edilen 6 ton tersiyer bütil alkol, 6 damıtma makinesi ile 1 tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi. Yakalanan 51 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Emanet Müdürlüğü’ne getirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedilirken, firari durumdaki 12 şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, kaçak ve sahte içki soruşturmalarıyla ilgili İstanbul Polisinin son 6 ayda gerçekleştirdiği ana ve ara operasyonlarda ele geçirilen alkol miktarı da ortaya çıktı. Son dönemde yapılan onlarca operasyonda sahte olduğu belirlenen 82 ton içki ile satışa hazır 16 bin 500 şişe alkolün ele geçirildiği duyuruldu.



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