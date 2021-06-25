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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
İSTANBUL - Küçükçekmece'de kuyumcuyu 800 bin lira dolandırdığı iddia edilen şüpheli aranıyor

İSTANBUL - Küçükçekmece'de kuyumcuyu 800 bin lira dolandırdığı iddia edilen şüpheli aranıyor

- Dolandırıcılık anı güvenlik kamerası kayıtları - Kuyumcu sahiplerinin zarflardaki paraların kağıt olduklarını fark etmeleriİSTANBUL (AA) - Küçükçekmece’de bir kuyumcuyu 800 bin lira dolandırdığı iddia edilen Rus uyruklu şüphelinin yakalanması için polisin çalışması sürüyor.Daha önceden de alışveriş yaptığı kuyumcuya gelen zanlı, 60 bin dolar ile 20 bin avro almak istediğini söyledi.

Aldığı paraları önceden hazırladığı zarfın içindeki kağıtlarla değiştiren şüpheli alışverişten sonra iş yerinden çıktı.Zarfı açtığında sadece 100 dolar ve kağıtları gören kuyumcunun ihbarıyla işyerine gelen polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin, kuyumcunun içine dövizleri koyduğu zarfları, çantasındaki zarflarla değiştirdiği görülüyor. Bir süre sonra kuyumcunun açtığı zarflardaki kağıtlar da görüntülerde yer alıyor.Zanlının yakalanmasına çalışılıyor.

Polis Alışveriş Akalan Kamera Güvenlik Kamerası 

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