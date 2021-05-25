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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
İSTANBUL - Küçükçekmece'de bıçaklı saldırı: 2 yaralı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de bıçaklı saldırı: 2 yaralı

- Saldırganın elinde gizlediği bıçakla yanından geçen vatandaşı bıçaklama anı (güvenlik kamerası) - Zanlının bir iş yeri önünde otururken görüldüğü güvenlik kamerası görüntüsüKüçükçekmece'de bıçaklı saldırı: 2 yaralıİSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de bıçaklı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesi'nde sabah saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, elinde gizlediği bıçakla sokakta yürüyen kişilere saldırdı.Saldırı sonucu yaralanan 2 kişi vatandaşlarının yardımıyla hastaneye kaldırıldı.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.Bu arada saldırganın elinde gizlediği bıçakla yanında geçenleri bıçaklama anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Hastane Bıçaklı Saldırı Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Saldırı 

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