İSTANBUL - Küçükçekmece'de bıçaklı saldırı: 2 yaralı
- Saldırganın elinde gizlediği bıçakla yanından geçen vatandaşı bıçaklama anı (güvenlik kamerası) - Zanlının bir iş yeri önünde otururken görüldüğü güvenlik kamerası görüntüsüKüçükçekmece'de bıçaklı saldırı: 2 yaralıİSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de bıçaklı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Mahallesi'nde sabah saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, elinde gizlediği bıçakla sokakta yürüyen kişilere saldırdı.Saldırı sonucu yaralanan 2 kişi vatandaşlarının yardımıyla hastaneye kaldırıldı.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.Bu arada saldırganın elinde gizlediği bıçakla yanında geçenleri bıçaklama anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
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