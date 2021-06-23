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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İSTANBUL - Kadıköy'de bir terapiste cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen şüpheli yakalandı

İSTANBUL - Kadıköy'de bir terapiste cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen şüpheli yakalandı

- Zanlının terapi merkezine gelişi ve çıkışına dair güvenlik kamerası görüntüleri - Zanlının kullandığı telefonlar ve sahte polis kimliği görüntüsü - Zanlının adliyeye sevkiKadıköy'de bir terapiste cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen şüpheli yakalandıİSTANBUL (AA) - Kadıköy'de terapi merkezi olarak faaliyet gösteren iş yeri sahibi kadını, kendisini polis olarak tanıtıp silahla tehdit ederek cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 18 Haziran'da Bağdat Caddesi Feneryolu Sokak'taki terapi merkezine müşteri olarak giden bir kişinin, iş yeri sahibi Masal T'yi (44) darbedip silahla tehdit ederek cinsel saldırıya maruz bıraktığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin, iş yerine geldiği kamyonetin plakasından kimliğini belirledi.Ekipler, 22 Haziran'da Başakşehir'de bir adrese düzenlediği baskında evdeki bazanın altına saklanan şüpheli Şevket K'yi (51) yakaladı.Gözaltına alınan şüphelinin üst aramasında, sahte polis kimliği ve rozeti ele geçirildi.Şüphelinin müşteri gibi randevu olarak terapi merkezine gittiği, kendisini polis şeklinde tanıtıp kimlik gösterdiği, iş yerinde fuhuş yapıldığı bahanesiyle kadını polis merkezine götürmekle tehdit ettiği, ardından cinsel ilişki teklifinde bulunup kabul görmeyince yanındaki silahla darbettiği kadına tehditle cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi.Ayrıca şüpheli Şevket K'nin 8 ayrı suçtan emniyette kaydığı olduğu, nitelikli yağma suçundan da arandığı öğrenildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Cinsel İlişki Sahte Polis Polis Merkezi Güvenlik Kamerası Gözaltı 

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