İSTANBUL - Havalimanı'nda 'tırnakçılık' yöntemiyle hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı
İSTANBUL - Havalimanı'nda "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı - İstanbul Havalimanı'nda "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık güvenlik kamerasına yansıması - Şüphelilerin yakalanması - Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçmesi - Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi İstanbul Havalimanı'nda "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı - Gümrük Saymanlık Müdürlüğü'ne bağlı veznede çalışan şüphelilerin yetkileri olmamasına rağmen dövizleri merkez bankasının kur fiyatından daha düşük kurdan bozarak irtikap suçu işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest kaldıİSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanında düşük fiyattan döviz bozarak irtikap suçu işledikleri ve tırnakçılık yoluyla nitelikli hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.Alınan bilgiye göre, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen İstanbul Havalimanı Gümrük Saymanlık Müdürlüğü'nde çalışan memurların irtikap ve "tırnakçılık" yoluyla nitelikli hırsızlık soruşturması kapsamında yakalanarak işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.7 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
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