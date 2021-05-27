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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da yeni doğan bebeğini çöp konteynerine atan kadın kamerada

İSTANBUL - Gaziosmanpaşa'da yeni doğan bebeğini çöp konteynerine atan kadın kamerada

- Kadının yeni doğan bebeğini çöp konteynerine atma anı güvenlik kamerası görüntüleriGaziosmanpaşa'da yeni doğan bebeğini çöp konteynerine attığı belirlenen kadın yakalandı - Bebeğin annesi tarafından çöp konteynerine atıldığı anlar, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildiİSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da yeni doğan bebeğini çöp konteynerine attığı gerekçesiyle gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Alınan bilgiye göre, geçen hafta Gaziosmanpaşa'da bir sokaktaki çöp konteynerinden bebek ağlaması sesi duyan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.Konteynerden alınan bebek, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yeni doğduğu belirlenen bebek, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından çocuk sığınma evine yerleştirildi.Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışma sonucu bebeği çöp konteynerine atan kişinin kimliği belirlendi.Gözaltına alınan kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Bebeğin annesi tarafından çöp konteynerine atıldığı anlar ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Güvenlik Kamerası Çöp Konteyneri Sığınma Evi Bebek Ağlaması Sağlık Ekipleri 

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