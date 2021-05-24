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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Fidye operasyonunda yakalanan 6 kişi tutuklandı

İSTANBUL - Fidye operasyonunda yakalanan 6 kişi tutuklandı

- Şüphelilerin Pakistan uyruklu Nauman Khalid A'yı kaçırma anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri - Kaçırılan kişinin görüntüsü - Şüphelilerin emniyetten çıkarılışı İstanbul 'da fidye operasyonunda yakalanan 6 kişi tutuklandı - Pakistan uyruklu bir kişiyi kaçırıp uyguladıkları işkence görüntülerini ailesine göndererek 15 bin dolar fidye istedikleri öne sürülen 6 kişi yakalandıİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da Pakistan uyruklu Nauman Khalid A'yı (30) kaçırarak uyguladıkları işkence görüntülerini ailesine gönderip 15 bin dolar fidye istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 15 Mayıs'ta Pakistan uyruklu Nauman Khalid A'nın kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı, Pakistan'da yaşayan ailesine telefonla Khalid A'ya uyguladıkları işkence görüntülerini göndererek 15 bin dolar fidye istendiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.Nauman Khalid A'nın 12 Mayıs 17.00 sıralarında Kağıthane Çakmak Caddesi üzerinde 5 kişiyle buluştuğunu tespit eden Polis, Khalid A'nın Fatih'te bir evde tutulduğunu belirledi.Adrese düzenlenen baskınla Khalid A. ve aynı evde alıkonan Pakistan uyruklu İpsar A. (21) kurtarılırken, Hindistan uyruklu şüpheliler Devanad T. (27), Charan Kamal S. (25), Suriye uyruklu Muhammad Raid E. (27), Eigab A. (27), Abubekir A. (41) ve Ergün E. (43) yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Dolar 

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