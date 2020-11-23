İSTANBUL - Esenyurt'ta park halindeki otomobil kundaklandı
- Park halindeki otomobil kundaklanmasına ilişkin güvelik kamerası görüntüleri - Aracın yanması - İtfaiye ekiperlin yangın söndürme çalışmaları - Yanan araçtan detay görüntülerEsenyurt'ta park halindeki otomobil kundaklandıİSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta park halindeki otomobil kundaklandı.Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, Mehterçeşme Mahallesi 1878. Sokak'ta park halindeki 34 NJ 7999 plakalı otomobilin ön tarafını ateşe vererek kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahalleli de su dökerek yangını söndürmeye yardımcı olurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Öte yandan aracın kundaklanma anı, bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım