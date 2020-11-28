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28 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
İSTANBUL - Esenyurt'ta para transferi hizmeti veren iş yeri soyuldu

İSTANBUL - Esenyurt'ta para transferi hizmeti veren iş yeri soyuldu

- Güvenlik kamerası görüntüleri - Olay yerinden detaylar - Polis ekiplerinin inceleme yapmasıEsenyurt'ta para transferi hizmeti veren iş yeri soyulduİSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta, para transferi merkezine giren 4 şüpheli, 1 kilogram altın, 10 bin dolar ile çok sayıda elektronik cihazı çalarak kaçtı.Bağlarçeşme Mahallesi 1106 Sokak'taki para transferi hizmeti veren bir iş yerine sabah saatlerinde çalıntı otomobille gelen 4 şüpheli, kepenkleri keserek içeri girdi.İş yerindeki elektronik cihazlar ile kasadaki 1 kilogram altın ve 10 bin doları alan şüpheliler otomobille kaçtı.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinde incelemelerde bulundu. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için bölgede çalışma başlattı.Bu arada, şüphelilerin iş yerine gelişleri ve kepenkleri kırmaları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Güvenlik Kamerası Ara Transfer Gram Altın Çalıntı Otomobil Polis Ekipleri 

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