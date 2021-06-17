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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
İSTANBUL - Esenyurt'ta iş yerinin önündeki köpek pompalı tüfekle vuruldu

İSTANBUL - Esenyurt'ta iş yerinin önündeki köpek pompalı tüfekle vuruldu

- Güvenlik kamera görüntüsüEsenyurt'ta iş yerinin önündeki köpek pompalı tüfekle vurulduİSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta, sahibinin iş yerinin önündeki köpek pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde sahibinin iş yerinin önünde bulunan köpeğe, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.Yaralanan köpek, veterinere götürülerek tedavi altına alındı.Şüphelinin köpeği havlamasından rahatsızlık duyduğu için vurduğu iddia edildi.Olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansırken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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