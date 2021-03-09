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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
İSTANBUL - Dün kaybolan 4 ve 8 yaşındaki iki kardeş, su dolu inşaat çukurunda ölü bulundu (2)

İSTANBUL - Dün kaybolan 4 ve 8 yaşındaki iki kardeş, su dolu inşaat çukurunda ölü bulundu (2)

- Çocukların inşaata gitmesinin güvenlik kamerası görüntüsü - Çocukların düştüğü inşaattan detaylar - Taziye çadırından detay - Çocukların dedesi Mesut Böyür'ün açıklaması - Çocukların cenazesinin adlı tıptan çıkışı İstanbul 'da dün kaybolan 4 ve 8 yaşındaki iki kardeş, su dolu inşaat çukurunda ölü bulunduİSTANBUL (AA) - İstanbul Çekmeköy'de, dün öğle saatlerinde kaybolan 4 ve 8 yaşındaki iki kardeşin, evlerinin yakınındaki inşaat çukurunda cesetlerine ulaşıldı.Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan 4 yaşındaki Hasan ve 8 yaşındaki Hüseyin B. kardeşler, dün öğle saatlerinde kayboldu.Durumun bildirilmesi üzerine polis ile AFAD ekipleri, çevrede ve ormanlık alanlarda arama çalışmalarına başladı.
Çocukların, evlerinin yakınında bulunan inşaat alanındaki çukurda olabileceği şüphesi üzerine, itfaiye ekipleri, çukurdaki suyu çektikten sonra iki kardeşin cesedini buldu.Cesetlerin bulunmasının ardından, aile yakınları sinir krizi geçirdi.Olay yeri inceleme ekiplerinin ve cumhuriyet savcısının çalışmaları sürüyor.

Cumhuriyet Cumhuriyet Savcısı İnşaat Çukuru İnşaat Alanı Güvenlik Kamerası 

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