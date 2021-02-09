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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
İstanbul’da trafikte makas atan araç kamerada

İstanbul’da trafikte makas atan araç kamerada

Aracın makas atması

Araç Kamerası Kamera Beton Mikseri Ticari Araç 

-Tırlar
-Trafik

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da beton mikseri ve kamyonetin arasından makas atarak ilerleyen araç sürücüsü, hem yoldaki vatandaşların canını hem de kendi canını hiçe saydı. Sultangazi - Arnavutköy yolunda bir araç kamerası tarafından kayıt altına alınan görüntülerde beton mikseri ve kamyonetin arasından makas atarak ilerleyen hafif ticari araç sürücüsü hem yoldaki vatandaşların canını hem de kendi canını hiçe saydı. Dakikalarca makas atarak trafiği tehlikeye sokan hafif ticari araç hemen arkasından gelen başka bir otomobilin araç kamerası tarafından kayıt altına alındı. (BT-ZA
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