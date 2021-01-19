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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
İstanbul’da pes dedirten hırsızlık: Kardan adamı çaldılar

İstanbul’da pes dedirten hırsızlık: Kardan adamı çaldılar

kardan adamın çalınma anı

Baş Ailesi Güvenlik Kamerası Kardan Adam Kar Yağışı Servis Aracı 

-şahıslar
-kardan adamı çalınan adamın açıklaması

( İSTANBUL - ÖZEL)-Kardan adamı çalma anı kamerada İSTANBUL

- Kartal’da Akbaş ailesinin evlerinin önünden kardan adamları çalındı. Bu kadarında pes dedirten hırsızlık güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz gün Kartal’da meydana geldi. İstanbul’da kar yağışının artmasıyla birlikte Kartal’da yaşayan Akbaş ailesi 5 yaşındaki kızlarının isteğini kırmayarak kartopu oynadıktan sonra araçların üzerindeki karları toplayarak kardan adam yaptı. Kardan adamla fotoğraf çektiren Akbaş ailesi havanın kararmasıyla evlerine gitti. Sabah olduğunda kardan adamlarını göremeyen Akbaş ailesi çareyi güvenlik kameralarına bakmakla buldu. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen Akbaş şaşırarak bu kadarına da pes dedi.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kimliği belirsiz bir şahıs kardan adamı kucaklayarak götürdüğü görüldü.
Pes dedirten hırsızlık güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Evlerinin önünden kardan adamları çalınan Savaş Akbaş, "İstanbul’da karın yağmasıyla 5 yaşındaki kızım kar topu oynayarak kardan adam yapmak istedi. Evimiz Kartal’da sahil bölümünde olduğu için bu noktada kar dip tutmadı. Bizde yüksek noktada oturan market sahibinin servis aracının üzerinde dip tutan kar ile kardan adam yaparak, fotoğraflar çekindik. Akşam olunca yatmaya evimize gittik. Sabah olduğunda kardan adamımız yerinde yoktu. Doğal olarak kızım çok üzüldü. Güvenlik kamerası görüntülerini incelediğimizde maalesef bir şahıs kardan adamımızı çalmış, kızım çok üzüldü. Kızımızın emeği çalınmış oldu" dedi.
(HA-
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