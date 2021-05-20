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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
İstanbul’da hırsız çaldığı elektrikli motoru şarj ederken yakalandı

İstanbul’da hırsız çaldığı elektrikli motoru şarj ederken yakalandı

-Güvenlik kamerası-

Hastane Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

-Hırsızlık anları
-Şahsın motorla gitmesi
--Cep telefonu-
-Şahsın adliyeye sevki

( İSTANBUL ) - (Özel)- Beyoğlu’nda bir hırsız vatandaşın elektrikli motosikletini böyle çaldı- 12 suç kaydı olduğu belirlenen hırsız tutuklandı İSTANBUL

- Beyoğlu’nda bir hırsız, vatandaşın elektrikli motosikletini düz kontak yaparak çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından motosikleti şarj ederken yakalanan suç makinesi hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 17.45 sıralarında Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşamüstü bir şahıs, sokak üzerinde park halinde olan elektrikli bir motosikleti gözüne kestirdi. Motorun yanına yaklaşan şahıs, düz kontak yaptıktan sonra aracı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Motosiklet sahibi Bahattin Ö.’nün şikayeti üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çaldığı motoru şarj ederken yakalandı Motorun çalındığı noktadaki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, sokak sokak incelediği kameraları takip eden şahsın gittiği sokağı tespit etti. Bunun üzerine sokağa giden ekipler, motorun park halinde olduğunu görerek beklemeye başladı.
Bir süre sonra çalan şahıs motorun yanına gelerek elektrik kablolarıyla şarj etmek istedi. O esnada baskın yapan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçmaya çalışan hırsızı kıskıvrak yakaladı. Hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi Gözaltına alınan İskender D. hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Emniyette çeşitli suçlardan toplamda 12 adet kaydı olan İskender D. işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi. (DCC-RU
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